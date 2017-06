Experten: Nur noch drei Jahre Zeit für Klimawende

Um die Ziele des Pariser Klimavertrags zu erreichen, kommt es auf die nächsten drei Jahre an, heißt es in einem Appell, der sich an den kommenden G-20-Gipfel in Hamburg richtet. Die Verfasser nennen sechs Maßnahmen, die alle Vertragsparteien bis 2020 umsetzen müssten.

