Tennis: Thiem erklärt Pleite in Antalya

Eigentlich hat sich Dominic Thiem in Antalya ausreichend Spielpraxis für Wimbledon holen wollen. Aufgrund der überraschenden Pleite gegen den Inder Ramkumar Ramanathan wurde daraus aber nichts, wobei Thiem das Unheil gegen den Weltranglisten-222. schon in der Vorbereitung hatte kommen sehen. Die Bedingungen waren ganz anders als in Wimbledon. „Viel, viel schneller, unbespielbar“, bedauerte Günter Bresnik die falsche Turnierauswahl. Die schwache Leistung wollte der Coach dadurch aber nicht schönreden.

Mehr dazu in sport.ORF.at