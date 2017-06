Munchs Spätwerk als letzter Schrei

Edvard Munch gilt als einer der Wegbereiter der expressionistischen Richtung in der modernen Malerei. Während sich der Norweger innerhalb Europas bereits zu Lebzeiten einen Namen machte, blieben seine Werke vor allem in den USA lange unbeachtet. Das San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) widmet dem 1944 verstorbenen Künstler nun eine große Werkschau rund um sein letztes Selbstporträt „Zwischen Uhr und Bett“. Im Zentrum der Ausstellung steht Munchs Spätwerk.

