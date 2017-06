Mord an Obdachlosem offenbar geklärt

Die Polizei hat in Tschechien und der Slowakei drei Männer und eine Frau festgenommen. Sie stehen unter dem Verdacht, einen Obdachlosen ermordet zu haben. Dessen Leiche war im März in Graz in einer Wiener Mülllieferung entdeckt worden.

