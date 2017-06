„Rechtslage grob verkannt“

Die dritte Piste am Flughafen Wien erhält durch den Verfassungsgerichthof (VfGH) eine neue Chance: Die Höchstrichter haben das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts, das den Bau des Großprojekts untersagt hatte, am Donnerstag aufgehoben. Es liege kein „moralisch fehlerhaftes“ Verhalten vor, so VfGH-Präsident Gerhart Holzinger. In der Sache waren die Argumente gegen das Urteil allerdings deutlich: Die Rechtslage sei grob verkannt worden. Es sei Aufgabe des VfGH, „das letzte Wort zu sprechen“. Daran muss sich nun das Bundesverwaltungsgericht halten.

