Indien will mit Steuerreform Wirtschaft ankurbeln

In Indien tritt am 1. Juli die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit von Großbritannien vor 70 Jahren in Kraft. Ministerpräsident Narendra Modi setzt dabei auf eine einheitliche Mehrwertsteuer.

Die Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) soll zahlreiche Landes- und Bundessteuern ersetzen und den Subkontinent mit seinen 29 Bundesstaaten und 1,3 Milliarden Menschen wirtschaftlich enger zusammenschweißen.

Die Regierung will damit nicht nur einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen, den Unternehmen die Geschäfte erleichtern sowie Bürokratie und andere Handelshemmnisse abbauen. Sie will auch die Korruption und Schattenwirtschaft ausbremsen. Experten zufolge dürfte die Reform vor allem größeren Unternehmen zugutekommen und der indischen Wirtschaft einen weiteren Schub verleihen.

Kleine Firmen als Leidtragende

Von der Opposition kommt allerdings Kritik. Sie warnt vor Überforderung und Chaos, denn viele kleine Firmen seien nicht auf die technischen Anforderungen vorbereitet. Rund ein Drittel der 60 Millionen Mitglieder des indischen Handelsverbands verfügen nicht einmal über einen Computer. Tausende Einzelhändler und Textilhersteller protestierten deswegen auch kürzlich mit einem Streik gegen die Reform.

Die Kleinunternehmer bangen aber auch, weil ihnen erst kürzlich Modis Reformeifer das Geschäft vermasselt hatte. Der Ministerpräsident hatte Ende 2016 kurzfristig die beiden größten Geldscheine im Land - die 500- und 1.000-Rupien-Noten - aus dem Verkehr ziehen lassen und damit der auf Bargeld basierenden Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt. Bei Millionen Händlern blieben die Käufer daher vorübergehend aus. Auch diesen Schritt hatte Modi mit seinem Kampf gegen Schwarzgeld begründet.