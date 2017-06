Wien: Aufwind Festival tanzt durch den Tag

Als das Kollektiv „Tanz durch den Tag“ am 1. Mai 2010 zum ersten Mal in Wien ein Event organisiert hat, hat es sich zum Ziel gemacht, Freiluftveranstaltungen in öffentlichen Räumen zu veranstalten, um durch Tanz, Musik und Kultur ein Gemeinschaftsgefühl zu erwecken.

Die Veranstalter wollten weder profitorientiert agieren noch mit einem ausgeklügelten Marketingkonzept Besucher anlocken. Nach vielen erfolgreich organisierten Events meldet sich nach zwei Jahren Pause die Veranstaltungsreihe „Tanz durch den Tag“ mit dem Aufwind Festival wieder - dieses Mal im größeren Stil und kostenpflichtig.

Aufwind Festival

Zuerst bot das Aufwind Festival am Donauhof in der Creau (nicht zu verwechseln mit der Krieau) vom 23. bis 25. Juni über 40 verschiedene Projekte an, darunter Installationen, Screenings, Performances und fiktive Ämter. Außerdem hatten Besucher die Möglichkeit, sich im fiktiven Staat „Biotopia“ kritisch und kreativ mit urbaner Lebensqualität auseinanderzusetzen.

„Zum Kuckuck“-Stage mit Entschleunigungsmusik

Nach einer viertätigen Pause beginnt am 30. Juni das „Tanz durch den Tag“-Freiluft-Musikfestival an der Steinspornbrücke auf der Donauinsel. Auf den vier Bühnen, die ausgefallene Namen wie „Zum Kuckuck“, „Treibholz“ und „Windpalast“ tragen, werden bis 2. Juli insgesamt über 70 Acts ein abwechslungsreiches Musikprogramm bieten. Die musikalische Palette reicht von Detroit-Techno von Headlinder DJBone, über hypnotischen Acid-Sound von TinMan bis hin zu „Entschleuningungsmusik“ des Wieners Heimlich oder Ricoloop aus Berlin.

Aufwind Festival

Neben Tanzmöglichkeiten können die Besucher auf der „Wilden Heilkunstwiese“ an Aerial Yoga teilnehmen, sich im „Tempel der Heilung“ eine Shiatsu- oder Aromaöl-Massage gönnen, im Kuriositätenbereich bei „Kokonischen Transformationen“ zuschauen und in der „Lotus-Kuppel“ an einem Workshop zur Herstellung natürlicher Kosmetikprodukte teilnehmen.

Wer lieber erst nach Sonnenuntergang tanzt, für den gibt es ein ebenso dichtes Nachtprogramm, das mit Aftershow-Partys im Club Grelle Forelle und dem nahe gelegenen Kulturzentrum Das Werk in Kooperation mit Wiener Veranstaltern und Labels neue Programm-Akzente setzen möchte. Dabei dürfen neben Underground-Techno auch Downtempo und Disco-Sounds nicht fehlen.