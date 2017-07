Startschuss in Wahlkampf

Die ÖVP stellt am Samstag bei einem Sonderparteitag endgültig die Weichen für die vorgezogene Nationalratswahl: Außenminister Sebastian Kurz wird auch formell zum Nachfolger von Reinhold Mitterlehner gewählt, die erweiterten Befugnisse für Kurz werden abgesegnet - und die Partei soll öffentlichkeitswirksam zu einer „Bewegung“ werden. Der Parteitag in Linz wird zugleich zu einem ersten Startschuss in den Wahlkampf.

Lesen Sie mehr …