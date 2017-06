Mordfall Nemzow: Alle Angeklagten schuldig gesprochen

Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an dem russischen Oppositionellen Boris Nemzow hat ein Moskauer Gericht heute fünf Angeklagte schuldig gesprochen. Nemzow, ehemaliger Vizeregierungschef und Kreml-Kritiker, war am 27. Februar 2015 in der Nacht auf einer Brücke in der Nähe des Kreml in Moskau erschossen worden.

Die fünf aus Tschetschenien stammenden Angeklagten hätten die Tat ausgeführt, urteilten die Geschworenen der Agentur TASS zufolge. Die Anklage hatte dem Todesschützen, einem Ex-Polizisten, sowie dem Fahrer des Fluchtwagens und drei Komplizen einen Auftragsmord vorgeworfen. Nemzows Familie vermutet die Hintermänner in der tschetschenischen Führung.