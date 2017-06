Motorsport: Wolff traut Auer Sprung in Formel 1 zu

Nach sieben Jahren ohne österreichischen Fahrer könnte schon bald wieder ein Österreicher in der Königsklasse seine Runden drehen. Dank starker Leistungen in der DTM schrieb sich Lucas Auer in die Notizbücher der Formel-1-Rennställe und wird dafür wahrscheinlich schon im August mit Testfahrten im Force India belohnt.

„Wenn einer mit einem Test den Fuß in die Tür tun kann, wäre das super“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Es macht mich ein wenig stolz, dass sich der Luggi so positiv entwickelt.“

