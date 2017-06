Gewichtheben: Sarah Fischer stemmt die Vorurteile

Frauen und Gewichtheben - das wird in Österreich mancherorts noch oft belächelt. Mit Sarah Fischer stemmt eine junge Athletin aus Niederösterreich jedoch erfolgreich Gewichte und Vorurteile. Die 16-Jährige, bei der Gewichtheben ein Teil ihrer familiären DNA ist, schrieb heuer mit Gold bei der Nachwuchs-WM in Thailand ein Stück Sportgeschichte. „Es sind die Rekorde“, erklärt Fischer im Gespräch mit ORF.at einen Reiz am Stemmen. Ein weiterer ist der Wunsch nach einer olympischen Medaille.

