Nordirland: Frist für Regierungsbildung verlängert

Die Regierungsbildung in Nordirland kommt auch vier Monate nach der Wahl nicht voran. Die protestantische Democratic Unionist Party (DUP) erklärte heute, es gebe in den Koalitionsverhandlungen keine Fortschritte mit der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein. Eigentlich lief die Frist für die Gespräche zur Bildung einer Koalition am Nachmittag aus, nun werden sie doch noch um einige Tage verlängert.

Am Montag wolle Nordirland-Minister James Brokenshire das Parlament in London über das weitere Vorgehen informieren, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Sollte bis dahin keine Einigung gefunden werden, könnte es eine Neuwahl geben, oder Kompetenzen könnten nach London abwandern. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Frist noch einmal verlängert wird.

Deal mit Torys macht Lage schwieriger

Nordirland steckt in einer Regierungskrise, seit die Sinn Fein die Koalition mit der DUP zu Beginn des Jahres aufkündigte. Auch eine Neuwahl im März brachte keine Einigung. Dem Karfreitagsabkommen von 1998 zufolge muss die Regierung des britischen Landesteils aus einer Koalition der beiden größten Fraktionen beider konfessioneller Lager gebildet werden.

Der Streit der beiden Regierungsparteien hatte sich an einem misslungenen Förderprogramm für erneuerbare Energien entzündet, für das Sinn Fein die ehemalige Regierungschefin Arlene Foster von der DUP verantwortlich macht. Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen durch die Rolle der DUP als Königsmacherin im britischen Parlament in London. Die DUP sagte der konservativen Premierministerin Theresa May ihre Unterstützung für eine Minderheitsregierung zu. Das stellt die neutrale Rolle Londons infrage.