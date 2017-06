Wimbledon: Ofner setzt mit Kraftakt Meilenstein

Mit einem wahren Kraftakt hat Sebastian Ofner heute erstmals in seiner Karriere den Hauptbewerb eines ATP-Tour-Turniers erreicht - und das beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit rang der 21-jährige Steirer in der dritten Qualirunde den Briten Jay Clarke in fünf Sätzen nieder. Die Belohnung ist ein persönlicher Meilenstein und der Platz als dritter Österreicher in der ersten Wimbledon-Hauptrunde.

