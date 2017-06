Weißes Haus verteidigt Twitter-Tirade

US-Präsident Donald Trump hat mit einer beleidigenden Attacke auf eine Fernsehmoderatorin einen Proteststurm ausgelöst. Trump hatte am Donnerstag getwittert, Mika Brzezinski habe ihn in seinem Anwesen in Mar-a-Lago unbedingt sehen wollen, obwohl sie nach einer Liftingoperation im Gesicht stark geblutet habe. Zudem nannte er sie „verrückte Mika“. Neben den oppositionellen Demokraten hagelte es Kritik auch aus den Reihen der Republikaner - die Tweets seien eines Präsidenten unwürdig, so der Tenor. Das Weiße Haus verteidigte die Äußerungen indes - Trump habe lediglich „Feuer mit Feuer bekämpft“.

