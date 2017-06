Europa League: Altach stellt Weichen auf Aufstieg

Der SCR Cashpoint Altach hat die Europacup-Saison der österreichischen Clubs erfolgreich eröffnet. In der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation feierten die Vorarlberger heute in Georgien einen 1:0-Erfolg über Tschichura Satschchere. Dank Siegestorschütze Louis Ngwat-Mahop schuf man sich so eine sehr gute Ausgangsposition für das Heimspiel in einer Woche.

