Doskozil: Fortschritte bei NATO-Streit mit Türkei

Es zeichne sich zwar keine völlige Auflösung der Türkei-Blockade bei NATO-Programmen gegenüber Österreich ab, doch seien Fortschritte bei der Minimierung der negativen Auswirkungen erzielt worden. Das betonte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern in Brüssel.

Die Teilnahme Österreichs an bestehenden Trainingsprogrammen im Rahmen von Partnership for Peace sei auch aus NATO-Sicht gesichert. Vor allem am Balkan, wo Österreich eine signifikante Zahl von Truppen stellt. Allerdings könne die Türkei neue Missionen blockieren, wobei sich für Österreich keine Teilnahme an solchen Missionen derzeit abzeichne.

Das Problem seien Ausbildungs- und Trainingsprogramme, die neu starten und bei denen die Türkei blockiere. Eine Lösung könnte gefunden werden, dass bei NATO-Zertifizierungen die Türkei nicht zustimmen müsse. Das werde nun von der NATO geprüft.