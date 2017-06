US-Einreiseverbot in Kraft: Hawaii zieht vor Gericht

Seit der Nacht auf heute sind die Einreisesperren der USA für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern in Kraft. US-Präsident Donald Trump droht nun neuer Streit mit den Gerichten. Der US-Bundesstaat Hawaii reichte erneut bei einem Bundesrichter in Honolulu Klage ein. Die US-Regierung habe die Vorgaben des Obersten Gerichtshofes für die Einreisebeschränkungen zu kleinlich ausgelegt. So würden Menschen mit engen familiären Beziehungen in die USA wie Großeltern oder Verlobte von der Einreise ausgeschlossen. Im Oktober will der Supreme Court eine Grundsatzentscheidung über das Einreiseverbot treffen.

Nur engste Familie erlaubt

Das oberste US-Gericht hatte am Montag das von Trump erlassenes Einreiseverbot für Bürger aus dem Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen vorerst und mit Einschränkungen genehmigt. Kurz vor Inkrafttreten hatte die US-Regierung die Kriterien für die Visa-Bewerber festgelegt. Diese müssten Elternteil, Ehepartner, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Schwiegersohn oder Schwiegertochter einer in den USA lebenden Person sein.

Für Großeltern, Enkel, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen, Schwager und Schwägerinnen gilt das nicht. Das US-Außenministerium erklärte, Verlobte würden entgegen der ursprünglichen Pläne nun doch auf die Liste derer gesetzt, die einreisen könnten. Der vorläufige Einreisestopp soll für 90 Tage gelten. Für Flüchtlinge bleiben die US-Grenzen außerdem 120 Tage lang geschlossen.