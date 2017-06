Feuerwehr verhängte Ausnahmezustand

Stundenlanger Starkregen, vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen halten Berlins Feuerwehr seit Donnerstag in Atem. Die Stadtautobahn musste vorübergehend gesperrt werden, beim öffentlichen Nahverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Auch beim Flugverkehr gab es Verzögerungen. Der Wolkenbruch brachte der deutschen Hauptstadt in weniger als 24 Stunden stellenweise mehr als doppelt so viel Niederschlag wie sonst im ganzen Monat Juni. Die Feuerwehr verhängte den Ausnahmezustand.

