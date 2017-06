Manche Seen zu sauber für Fische

Seitdem kaum noch verschmutztes Wasser in die Seen fließt, ist der Fischbestand etwa in Oberösterreich zum Teil deutlich zurückgegangen. Wo früher noch 20 Kilogramm Fisch pro Hektar Seefläche gefangen wurden, sank die Zahl auf fünf bis zehn Kilogramm.

Mehr dazu in ooe.ORF.at