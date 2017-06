Frau nach Suchaktion bewusstlos gefunden

In Oberschützen (Burgenland) sind Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf heute zu einer Suchaktion ausgerückt. Eine 41-jährige Frau war als vermisst gemeldet worden. Sie wurde bewusstlos gefunden und in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

