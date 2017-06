Bastionen stehen vor dem Fall

Sie waren die Hochburgen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS): Während die irakische Stadt Mossul inzwischen fast zur Gänze zurückerobert ist, steht nun offenbar auch die zweite IS-Bastion kurz vor dem Fall. Das syrische al-Rakka soll vollständig von Gegnern der Terrormiliz umzingelt sein. Am Donnerstag rief der irakische Ministerpräsident den Untergang des IS-Kalifats aus, am Freitag verkündete der Iran - wieder einmal - den Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi. Es klingt nach Endzeitstimmung bei der Terrormiliz - doch geschlagen ist der IS längst nicht.

