Italien sucht neue Unterkünfte für Flüchtlinge

Angesichts der anhaltend großen Zahl von Flüchtlingen aus Nordafrika bemüht sich Italien, die Zahl der Unterkünfte für Asylsuchende aufzustocken. Das Innenministerium rechnete bisher mit der Ankunft von 200.000 Menschen im gesamten Jahr 2017. Wegen der hohen Zahl von Ankünften in den vergangenen Tagen sucht das Innenministerium nun nach zusätzlichen 20.000 Unterkünften für die Menschen.

Knapp vor dem Kollaps

Nachdem in vier Tagen 12.500 Menschen im Mittelmeer gerettet wurden, befürchtet Italien einen Kollaps seines Systems. Nach den massiven Flüchtlingsankünften der vergangenen Wochen sind alle Flüchtlingseinrichtungen heillos überfüllt.

Der Plan des Innenministeriums, laut dem jede italienische Gemeinde 2,5 Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner versorgen soll, könnte angesichts der steigenden Zahlen nicht ausreichen. Italien hat sich in den vergangenen vier Jahren die Zahl der Unterkünfte für Flüchtlinge mehr als verfünffacht, berichtete das Innenministerium.

Die Regierung in Rom macht Druck auf die norditalienischen Regionen, mehr Menschen aufzunehmen. Flüchtlingslager sollen unter anderem in leeren Kasernen, Turnhallen oder Schulen eingerichtet werden. Auch in Hotels, auf Campingplätzen und in Feriendörfern sollen Menschen untergebracht werden. Einige Bürgermeister zeigen jedoch kaum Kooperationsbereitschaft. So hatte Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi kürzlich mitgeteilt, dass die italienische Hauptstadt keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen wolle.

Italien pocht auf mehr EU-Solidarität

Ministerpräsident Paolo Gentiloni pocht indessen auf eine größere Hilfe der EU-Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Er erwarte konkrete Schritte beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister am Mittwoch, sagte Gentiloni gestern in Berlin nach einem Treffen mit Vertretern anderer großer EU-Staaten.

Er wies aber Berichte zurück, wonach die italienische Regierung erwäge, keine Flüchtlinge mehr in italienischen Häfen aufzunehmen. „Unser Land hat sich nie seinen Verpflichtungen entzogen, was die humanitäre Aufnahmen der Menschen angeht - und es hat auch keineswegs die Absicht, sich dieser Aufnahme zu entziehen“, sagte Gentiloni.