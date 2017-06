Wahlkampf: NEOS-„Allianz“ mit Ex-RBI-Chef Sevelda

NEOS hat einen weiteren inhaltlichen Partner präsentiert: Der ehemalige Chef der Raiffeisen Bank International (RBI), Karl Sevelda, werde seinen Input zum Thema „Nachhaltiger Aufschwung“ liefern, sagte Parteichef Matthias Strolz heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Derzeit schmiedet die Partei „Allianzen“, um „Chancenpläne“ für die Zeit nach der Wahl zu erstellen.

Schon bei LIF-Gründung mit an Bord

„Du stehst für Wirtschaftskompetenz, du stehst für Leadership“, streute Strolz Sevelda Rosen. Fremd war der ehemalige Vorstandsvorsitzende der RBI NEOS bisher ohnehin nicht. Er war bei der Gründung des Liberalen Forums (LIF) mit an Bord, das mit NEOS fusioniert hatte.

Nun will er laut eigener Aussage seine Ideen einbringen, aber: „Ich sehe mich nicht als denjenigen, der ein Wahlprogramm schreibt.“ Auch politische Ambitionen hat der Ex-RBI-Chef laut eigener Aussage nicht.

Sevelda für „modernen Föderalismus“

Seveldas Ansichten decken sich erwartungsgemäß großteils mit jenen von NEOS. „Wir benötigen einen modernen Föderalismus“, findet er etwa, auch wenn die Bundesländer weiterhin als Identitätsstifter notwendig seien. Weitere Forderungen sind die Reformen von Pensions- und Gesundheitssystems, die „Entrümpelung des Förderwesens“ sowie die Sonntagsöffnung. Nicht finanzieren will es Sevelda via Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuer.

Zuletzt hatte die Partei die Unternehmerin Viktoria Kickinger als Partnerin präsentiert. Sie war auch in zahlreichen staatsnahen Betrieben führend tätig. Die „Chancen-Pläne“ sieht die Partei auch als ihr eigenes Arbeitsprogramm für die - erhofften - kommenden fünf Jahre im Nationalrat. Vorwiegend will man damit auch mit anderen Klubs in Kontakt treten und inhaltliche Gemeinsamkeiten suchen.