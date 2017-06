Deutsche Beschäftigung auf Rekordhoch

Dem deutschen Arbeitsmarkt geht es gut. Die Zahl der Arbeitslosen fiel im Juni mit 2,473 Millionen auf den tiefsten Stand seit Mitte 1991. Zugleich hatten im Mai rund 44,1 Millionen Menschen einen Job und damit so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung, wie die deutsche Bundesagentur für Arbeit (BA) heute mitteilte.

Die deutsche Arbeitsministerin Andrea Nahles sieht den Jobmarkt in bester Verfassung. „Die Wahrscheinlichkeit, die Arbeit zu verlieren, ist so gering, wie lange nicht“, betonte die SPD-Politikerin. „Dagegen sind die Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, so gut wie selten zuvor.“ Damit das künftig so bleibe, müssten mehr Menschen weitergebildet und qualifiziert werden.