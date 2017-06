Confederations Cup: Löws Debütanten tanzen ins Finale

Deutschlands „junge Wilde“ lassen beim Confederations Cup in Russland die Weltmeister von 2014 fast vergessen. Das von Joachim Löw völlig neu zusammengestellte Team mit 13 Turnierdebütanten tanzte bisher regelrecht durchs Turnier. Das 4:1 im Halbfinale über Mexiko war gestern Abend der bisherige Höhepunkt. „Das hat die Mannschaft überragend gemacht“, so DFB-Bundestrainer Löw. „Das hat keiner voraussehen können“, meinte er zum Einzug ins Finale, in dem es am Sonntag (20.00 Uhr, live in ORF eins) gegen Chile geht.

