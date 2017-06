Toter in Mattsee: Verdächtige entsorgte Leiche

Im Fall des 73-Jährigen, der am Dienstag in Salzburg tot in einem Müllcontainer gefunden worden war, hat die 60-jährige Verdächtige jetzt zugegeben, die Leiche im Container deponiert zu haben. Schuld am Tod des Mannes will sie nicht sein.

