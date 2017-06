Lunacek enttäuscht, Steinhauser droht

Während die Chancen, dass Peter Pilz mit einer eigenen Liste in die Nationalratswahl geht, weiter steigen, wachsen bei den Grünen Frust und Wut. Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek zeigte sich persönlich enttäuscht von ihrem langjährigen Mitstreiter. Klubchef Albert Steinhauser drohte Pilz mit dem umgehenden Rauswurf aus dem grünen Parlamentsklub, sollte er sein Vorhaben umsetzen. Pilz heizte indes am Freitag die Spekulationen über seine eigene Liste neuerlich an.

