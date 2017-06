Karlsbader Filmfestival mit Affleck und Thurman gestartet

Das Filmfestival im tschechischen Karlsbad (Karlovy Vary) rollt Hollywood den roten Teppich aus: Zum Auftakt der einwöchigen Schau trafen heute Casey Affleck und Uma Thurman in der Bäderstadt ein. Affleck hatte im Februar den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in „Manchester by the Sea“ gewonnen.

Thurman wird in Karlsbad ihren Actionfilm „Kill Bill“ von 2003 präsentieren. Beide sollten auf der abendlichen Eröffnungsgala im Hotel Thermal den Preis des Festivalpräsidenten erhalten. Der US-amerikanische Komponist James Newton Howard wird mit dem Kristallglobus für außergewöhnliche Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet. Er schrieb die Musik für mehr als 100 Filme wie „Pretty Woman“ und „The Hunger Games“. „Karlsbad ist ein magischer Ort“, sagte er den Veranstaltern zufolge.

Das Filmfestival von Karlsbad, das dieses Jahr bis zum 8. Juli läuft, gilt als eines der größten und ältesten mit internationalem Wettbewerb in Mitteleuropa. Im vorigen Jahr wurden mehr als 138.000 Eintrittskarten verkauft. Bekannt ist es auch wegen seiner familiären Atmosphäre und des jungen Publikums. Die meisten Besucher übernachten nicht im Luxushotel, sondern in Zelten in Turnhallen und unter freiem Himmel.