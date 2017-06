Streit über Schweinemast auf KZ-Gelände in Tschechien

Die Unterstützung des tschechischen Präsidenten Milos Zeman für einen Schweinemastbetrieb auf einem ehemaligen KZ-Gelände für Roma hat bei Anti-Rassismus-Aktivisten für Empörung gesorgt. Mit seinen Äußerungen beleidige Zeman alle Opfer und Überlebenden der NS-Rassen- und Vernichtungspolitik sowie deren Angehörige, sagte Miroslav Broz von der tschechischen Anti-Rassismus-Vereinigung Konexe heute der Nachrichtenagentur AFP.

Zeman hatte sich gestern gegen die Auflösung der Schweinefarm ausgesprochen, die noch während der kommunistischen Ära in den 1970er Jahren auf dem Gelände des ehemaligen NS-Konzentrationslagers in dem südlich von Prag gelegenen Ort Lety errichtet worden war. Nach seinen Angaben würde das den Steuerzahler umgerechnet 38 Millionen Euro kosten - eine Zahl, die von Kritikern angezweifelt wird.

„Vielleicht ein KZ“

Gleichzeitig schien Zeman die Geschichte des Lagers herunterzuspielen. Nach seinen Angaben gab es in Lety ein „Arbeitslager und vielleicht ein KZ“. Broz warf Zeman daraufhin „Populismus“ vor. Mit seinen Äußerungen trage Zeman dem latenten Antiziganismus der Bevölkerung Rechnung. Auch Menschenrechtsgruppen und internationale Institutionen wie das Europäische Parlament kritisierten Zemans Äußerungen und forderten die Schließung des Betriebs.

Zwischen August 1942 und Mai 1943 waren in Lety rund 1.300 Roma interniert. Die meisten von ihnen wurden anschließend in das NS-Todeslager Auschwitz-Birkenau deportiert und in Gaskammern ermordet. Knapp 330 Roma starben bereits in Lety. Insgesamt wurden rund 90 Prozent der tschechischen Roma unter den Nazis getötet. Die Firma Agpi als derzeitige Besitzerin der Schweinemast ist zu einer Verlegung des Betriebs bereit, fordert aber eine Entschädigung.