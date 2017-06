Fukushima wird 2020 Olympiaschauplatz

Neun Jahre nach der verheerenden Tsunami- und Atomkatastrophe in Fukushima wird die Region im Nordosten Japans bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zumindest sportlich eine Auferstehung feiern. Das Internationale Olympische Comite (IOC) gab am Freitag grünes Licht für die Austragung der wieder ins Programm aufgenommenen Baseball- und Softballbewerbe. Die IOC-Beobachter zeigten sich bei ihrem Besuch auch sonst mit den Organisatoren in Tokio zufrieden.

Mehr dazu in sport.ORF.at