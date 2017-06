Gericht bestätigt Verbot von G-20-Demonstrationen

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat heute das Verbot zweier Demonstrationen von Attac Deutschland gegen den G-20-Gipfel kommende Woche bestätigt. Zwei Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz des globalisierungskritischen Netzwerks wurden abgelehnt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Allgemeinverfügung der Polizei, mit der Demonstrationen in einem Teil des Stadtgebiets untersagt wurden, sei rechtmäßig.

Auch wenn der Veranstalter zu der Kundgebung unter dem Motto „Gutes Leben für alle statt Wachstumswahn“ nur 50 Teilnehmer erwarte, könne die Versammlung nicht getrennt von der Gesamtgefahrenlage gesehen werden. Dem Veranstalter sei zuzumuten, dass er einen anderen Ort oder einen anderen Zeitpunkt wähle, meinte das Gericht.

Camp erlaubt - aber nicht zum Schlafen

Attac wollte am 7. Juli in der Einkaufsstraße Mönckebergstraße demonstrieren. Eine weitere Kundgebung unter dem Motto „Freihandel macht Flucht“ sollte am selben Tag an zwei Orten in der Innenstadt stattfinden. Gegen die aktuellen Beschlüsse kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Indes erlaubte die Hamburger Polizei nun doch ein Protestcamp von G-20-Gegnern - aber nicht zum Übernachten und weit außerhalb der Demonstrationsverbotszone.

Auch auf Spitzenebene werden die Weichen für das Treffen gestellt. Heute sprachen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin über die Vorbereitungen. Nach Angaben des Kreml ging es auch um die Zukunft des Pariser Klimaschutzabkommens.