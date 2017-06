Schusswaffenangriff in New Yorker Krankenhaus

Bei einem Angriff in einem Krankenhaus in New York sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Es sei noch unklar, wer der Angreifer sei und wie schwer die Verletzungen seien, sagte ein Polizeisprecher heute. Nach dem mutmaßlichen Täter werde gesucht. Der Vorfall ereignete sich im Lebanon Hospital im Stadtteil Bronx. Weitere Details zu dem Vorfall waren vorerst offen.