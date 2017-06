Madrid: Bis zu drei Mio. Menschen bei World Pride erwartet

Bis zu drei Millionen Menschen werden heute bei der World Pride in Madrid erwartet. Es könnte die größte Pride-Parade aller Zeiten werden. Mehrere Stunden dauert der Umzug über den Paseo del Prado, die berühmte Prachtstraße im Zentrum der Hauptstadt. Das Motto lautet: „Egal, wen du liebst, Madrid liebt dich!“

Dass die WorldPride dieses Jahr in Spanien stattfindet, ist kein Zufall: Das Land feiert in diesem Jahr das 40. Jubiläum der ersten LGBT-Paraden (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) im Jahr 1977. Bereits seit Tagen ist die Hauptstadt vielerorts in die Farben der berühmten Regenbogenfahne getaucht, dem Emblem der homosexuellen Emanzipationsbewegung.

Seit dem 22. Juni wurden zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte und eine große Menschenrechtskonferenz zum Thema abgehalten. Die bunte Parade, zu der Menschen aus aller Welt erwartet werden, bildet den Höhepunkt des Pride-Festivals.