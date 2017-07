Koffer kaputt, Rucksack weg: Rechte bei Gepäckverlust

Man kommt am Zielflughafen an, der eigene Koffer allerdings nicht - davor graut Reisenden, wenn sie ins Flugzeug steigen. Wer in so einem Fall Ersatzkleidung und Kosmetikprodukte einkaufen möchte, muss einiges beachten. Denn alle Kosten ersetzt die Fluglinie nicht - auch bei beschädigtem Gepäck.

Mehr dazu in help.ORF.at