Zweijähriger Bub nach Sturz in Teich gestorben

Der zweijährige Bub, der am vergangenen Dienstag in Pram im Bezirk Grieskirchen (OÖ) in einen Fischteich gestürzt war, ist gestern in der Kinderabteilung der Linzer Uniklinik gestorben.

Mehr dazu in ooe.ORF.at