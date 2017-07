New York: Organisator von Chaosfestival festgenommen

Der Organisator des Fyre-Festivals, eines Luxusevents auf den Bahamas, das Ende April im vollkommenen Chaos geendet hatte, ist gestern in New York verhaftet worden. Billy McFarland wird Betrug vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft meint, McFarland habe Investoren gefälschte Dokumente vorgelegt, um sie dazu zu bewegen, mehr als eine Million Dollar in das Festival und seine Firma zu stecken.

McFarlands Partner, der Rapper Ja Rule, wurde nicht festgenommen. Die „New York Times“ berichtete, McFarland könnten zudem mehr als ein Dutzend weitere Gerichtsverfahren drohen.

Das als „kulturelle Erfahrung des Jahrzehnts“ angepriesene Fyre-Festival hatte mit zahlreichen Models und Internetpromis geworben. Die Besucher fanden allerdings auf den Bahamas ein unfertiges und chaotisches Festivalgelände vor, zahlreiche Acts hatten ihre versprochenen Auftritte abgesagt.