Erster Höhepunkt der Trauerfeiern

Im EU-Parlament in Straßburg nehmen zahlreiche amtierende und früherer Staats- und Regierungschefs am Samstag Abschied vom verstorbenen deutschen Altkanzler Helmut Kohl. Der mit einer Europaflagge bedeckte Sarg Kohl wurde von Soldaten des Wachbataillons in den Plenarsaal getragen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Ex-US-Präsident Bill Clinton würdigten neben etlichen anderen die Leistungen Kohls für ein vereintes Europa. Der europäische Trauerakt ist nur der Auftakt für Kohl lange letzte Reise am Samstag.

Lesen Sie mehr …