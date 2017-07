Keine Entspannung in Golf-Krise - Katar: Blockade illegal

Kurz vor dem Auslaufen eines Ultimatums an Katar zeichnet sich in der diplomatischen Krise am Golf keine Entspannung ab. Die Blockade gegen sein Land sei illegal und verstoße gegen internationales Recht, twitterte der katarische Außenminister Mohammed Abdulrahman al-Thani heute.

Das saudische Außenministerium wiederum wiederholte auf Twitter eine Aussage, die der saudische Außenminister Adel al-Dschubeir in dieser Woche in Washington gemacht hatte: „Die Forderungen an Katar, die Finanzierung des Terrorismus zu stoppen, sind nicht verhandelbar.“ Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten vor fast vier Wochen alle diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen. Die Nachbarländer schlossen die Grenzen.

In einem Forderungskatalog verlangen sie von dem Emirat unter anderem, die Finanzierung von Terrorgruppen zu beenden, den TV-Kanal al-Jazeera zu schließen und die diplomatischen Beziehungen zum Iran zurückzufahren. Auch die türkischen Soldaten sollen Katar verlassen. Das Emirat weist die Forderungen zurück. Die Blockadestaaten gaben Katar zehn Tage Zeit, den Bedingungen zuzustimmen. Das Ultimatum läuft nach Medienberichten am Montag aus.