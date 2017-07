Drei Terrorverdächtige in Großbritannien festgenommen

Drei Terrorverdächtige sind in Großbritannien von der Polizei festgenommen worden. Es handle sich um zwei 28-jährige Männer und einen 31-Jährigen, teilte Scotland Yard heute mit. Zwei der Männer wurden gestern Abend in der Grafschaft Essex nordöstlich von London und einer in East Sussex im Südosten Englands festgenommen. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Großbritannien ist in den vergangenen Monaten von Terroranschlägen in Manchester und London erschüttert worden. Dabei kamen Dutzende Menschen ums Leben, zahlreiche weitere erlitten Verletzungen.