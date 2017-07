Österreich „wieder an die Spitze führen“

Die ÖVP hat auf ihrem Parteitag in Linz Sebastian Kurz offiziell zum neuen Obmann gewählt. Der Außenminister erhielt 98,7 Prozent der Stimmen. In seiner Rede beschwor Kurz einen Neustart für Österreich: Man sei „Weltmeister im Weiterwursteln“. Er wolle das Land aus dem „Mittelmaß“ wieder an die Spitze zurückführen - für die Menschen des Landes. Erreichen will er das mit bereits bekannten Forderungen: einer Steuersenkung, gemeinsamen Grundwerten, einer raschen Schließung der Mittelmeer-Route und einem effizienteren Sozialsystem.

