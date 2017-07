Frau angeblich aus Fenster gestoßen: Verdächtiger enthaftet

Jener 23-jährige Mann, der am vergangenen Mittwoch in Wien-Favoriten wegen versuchten Mordes an seiner schwangeren Verlobten festgenommen worden ist, ist auf freien Fuß gesetzt worden. Es mangle am „dringenden Tatverdacht“.

