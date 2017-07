Xi warnt Demokratiebewegung

Während die chinesische Führung mit einer streng abgeschirmten Militärparade am Samstag die Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China vor 20 Jahren gefeiert hat, haben sich in den Straßen der Stadt Tausende Demonstranten versammelt. Sie fordern mehr Demokratie und Unabhängigkeit von der Volksrepublik. Chinas Präsident Xi Jinping warnte die Bürger Hongkongs in einer scharfen Rede vor einer Missachtung der chinesischen Regierung. Jeder Versuch, die Zentralregierung infrage zu stellen, sei das „Überschreiten einer roten Linie“, so Xi.

