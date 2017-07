„Dialog nötig“: Putin schaltet sich in Katar-Konflikt ein

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich in den Streit zwischen Katar und mehreren anderen arabischen Staaten eingeschaltet. Er habe am Telefon mit Bahrains König Hamad bin Isa al-Chalifa über den Konflikt gesprochen, teilte das Präsidialamt in Moskau heute mit. Putin habe unterstrichen, dass ein direkter Dialog zwischen allen beteiligten Staaten notwendig sei, um den Streit beizulegen.

Bedingungen für Boykottende gestellt

Die vier Regionalmächte Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate kappten im vergangenen Monat ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar mit der Begründung, das Land unterstütze Terroristen und unterhalte zu enge Kontakte zum Iran, dem Erzfeind Saudi-Arabiens. Die Länder haben mehrere Bedingungen für ein Ende des Boykotts gestellt. Die Frist für ihre Erfüllung läuft am Sonntag aus.

Die Blockade gegen sein Land sei illegal und verstoße gegen internationales Recht, twitterte der katarische Außenminister Mohammed Abdulrahman al-Thani heute. Das saudische Außenministerium wiederum wiederholte auf Twitter eine Aussage, die der saudische Außenminister Adel al-Dschubeir in dieser Woche in Washington gemacht hatte: „Die Forderungen an Katar, die Finanzierung des Terrorismus zu stoppen, sind nicht verhandelbar.“