Segelboot kentert vor Belgien: zwei Tote, ein Vermisster

Beim Schiffbruch ihres Segelbootes vor der belgischen Küste sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine dritte Person werde vermisst, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Seenotrettungszentrum.

Drei Menschen konnten von einem Baggerschiff gerettet werden, das gerade in der Nähe war. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen war unterkühlt. Die Jacht war in der Früh vor Ostende gekentert. Die Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied lief am Nachmittag noch auf Hochtouren. Auch niederländische Rettungshubschrauber waren beteiligt.