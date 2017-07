Tausende protestieren in London gegen Sparpolitik

Tausende Menschen haben heute in London gegen die Sparpolitik und für einen Rücktritt der konservativen Minderheitsregierung von Premierministerin Theresa May demonstriert. Auf Protestplakaten stand „Einsparungen kosten Menschenleben“ und „Torys raus“. Zu Beginn ihres Protestmarschs zum Parlament legten die Demonstranten eine Schweigeminute für die Opfer des verheerenden Brands vor bald drei Wochen im Londoner Grenfell Tower ein.

Von Gewerkschaften organisiert

Der von den Gewerkschaften unterstützte Protestmarsch war als Reaktion auf die Brandkatastrophe in dem Hochhaus organisiert worden, der mindestens 80 Menschen zum Opfer fielen. Die Hintergründe des Brands werden derzeit untersucht, doch Kritiker machen auch Kostensenkungen bei der Renovierung des Sozialbaus mitverantwortlich, die sie als eine Konsequenz der jahrelangen Sparpolitik ansehen.

Corbyn: „Torys auf dem Rückzug“

In seiner Rede vor den Demonstranten warf Labour-Chef Jeremy Corbyn der Regierung vor, mit ihren „brutalen“ Einsparungen vor allem die „Ärmsten und die ärmsten Teile unserer Gemeinschaft“ zu treffen. „Die Torys sind auf dem Rückzug, Austerität ist auf dem Rückzug und die wirtschaftlichen Argumente dafür sind auf dem Rückzug“, sagte der Oppositionschef.

Premierministerin May steht unter Druck, seit sie bei einer von ihr einberufenen Neuwahl am 8. Juni die absolute Mehrheit verloren hatte. Am Donnerstag gewann sie nur mit Hilfe der Abgeordneten der nordirischen DUP eine Vertrauensabstimmung im Parlament - die erzkonservative Partei unterstützt ihre Minderheitsregierung. Mays Regierung deutete zuvor erstmals eine mögliche Lockerung ihres Sparkurses an.