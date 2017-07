Motorsport: Auer bleibt in DTM weiter im Pech

Lucas Auer klebt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) das Pech weiter an den Fersen. Nach seinem punktelosen Wochenende auf dem Hungaroring blieb der 22-jährige Tiroler auch heute im ersten Rennen in Nürnberg ohne Zähler und rutschte damit in der Gesamtwertung auf Rang vier zurück. Das Aus beim siebenten WM-Lauf kam für Auer nach einer Kettenreaktion früh und unverschuldet.

