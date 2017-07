US-Flugzeugträger in israelischem Hafen Haifa eingelaufen

Der US-Flugzeugträger George H.W. Bush ist gestern im israelischen Hafen Haifa eingelaufen. Es sei das erste Mal seit dem Jahre 2000, dass der Flugzeugträger in Israel Station mache, teilte die israelische Armee mit. Kampfflugzeuge starten mehrmals täglich von dem US-Flugzeugträger, um Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak zu bombardieren.

APA/AFP/Jack Guez

„Seine Ankunft symbolisiert die enge Zusammenarbeit zwischen der israelischen und der US-Armee, eine Beziehung, die auf gemeinsamen Werten und Interessen basiert“, hieß es in der Mitteilung. Im Verlauf der Woche seien Treffen ranghoher Militärs beider Seiten geplant. Zuletzt seien auf dem 333 Meter langen Flugzeugträger mit bis zu 5000 Mann Besatzung gemeinsame Manöver der israelischen und der US-Luftwaffe abgehalten worden.

Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete, der Flugzeugträger werde bis Mittwoch in Haifa bleiben. Es seien Besuche des Regierungschefs Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministers Avigdor Lieberman an Bord geplant.