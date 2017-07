Vergewaltigung in Linz: U-Haft für Verdächtige

Nach der Vergewaltigung einer Maturantin Anfang Juni in der Linzer Innenstadt ist über die beiden Verdächtigen nun die Untersuchungshaft verhängt worden. Die zwei Männer - 17 und 27 Jahre - waren am am Donnerstag festgenommen worden.

