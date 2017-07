Wallner: „Keine Erbpacht“ für Mandate und Funktionen

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat heute in der ORF-„Pressestunde“ die gestern auf dem Parteitag in Linz abgesegneten Änderungen in den ÖVP-Statuten befürwortet.

Ein Bundesparteiobmann müsse sagen können, dass er sich sein Team, seine engsten Mitarbeiter und Minister aussuchen wolle. Für Mandate und Funktionen gebe es „keine Erbpacht“, so Wallner. Zählen würden Können und Qualifikation.

Trotz der neuen Kompetenzen für ÖVP-Chef Sebastian Kurz werde es eine gute Abstimmung mit Ländern und Bünden geben, ist Wallner überzeugt. Man werde zusammenarbeiten müssen.