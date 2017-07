Bünde und Länder „neu eingeordnet“

Mit 98,7 Prozent hat die ÖVP am Samstag Sebastian Kurz zum Parteichef gewählt - und dabei gleichzeitig eine Statutenänderung beschlossen, die dem Außenminister ein umfassendes Durchgriffsrecht ermöglicht. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), seit Freitag Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, betonte in der ORF-„Pressestunde“, es gehe nicht um mehr oder weniger Macht, sondern „ums große Ganze“. Es werde auch in Zukunft Länder- und Bündeinteressen geben, so Wallner - aber angesichts des Ziels, „an die Spitze der Republik zu kommen“, würden diese nun „neu ein-, vielleicht auch untergeordnet“.

